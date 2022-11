Lyon : les Halles Bocuse soufflent leurs 50 bougies

Les célèbres Halles Bocuse, symbole de la ville, s'apprêtent à célébrer leur cinquantième anniversaire. Pour l'occasion, deux semaines d'animations sont prévues à partir du 8 novembre.

Avec ses 56 commerçants, l'établissement des Halles Paul Bocuse de Lyon est le troisième site le plus visité de la ville, selon la municipalité. En novembre, ce lieu emblématique de la gastronomie soufflera ses 50 bougies. Pour l'occasion, le programme "50 ans de gastronomie, ça se fête!" propose diverses animations à compter de ce mardi 8 novembre.

Une exposition photo dédiée mettra en valeur l'histoire du site, à travers 200 ans de gastronomie lyonnaise puisque le premier marché couvert a été fondé en 1859. Elle sera accessible jusqu'au 20 novembre dans l'enceinte des Halles.

Visites, nouveaux produits et atelier cuisine

En parallèle, des visites guidées gratuites, avec guides conférenciers de l'Office de tourisme, seront proposées jusqu'au 20 novembre également pour faire découvrir la gastronomie lyonnaise aux enfants, et pour déambuler dans le marché couvert en apprenant davantage d'anecdotes sur son histoire. Des réductions, nouveaux produits signature et surprises seront également accessibles chez les différents commerçants. Les Halles assureront par ailleurs des ouvertures nocturnes les mardi 8 et jeudi 17 novembre.

Dernier événement marquant, un atelier de cuisine anti gaspillage est prévu le 18 novembre dans le cadre de cet anniversaire, avec le CCAS de Lyon, pour découvrir son pôle alimentaire, son restaurant social et son épicerie solidaire. Il sera aussi possible de visiter le tiers-lieu alimentaire "La cuisine des gones".