Le corps enseignant a prévu de tenir deux rassemblements dans la journée, à Lyon, afin de faire entendre ses revendications.

"Stop au sous-effectif chronique, stop au surtravail". Dans un communiqué transmis ce jeudi 7 novembre, les sections syndicales CGT, FO et SNES-FSU du lycée La Martinière Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, indiquent être à l'origine d'une grève. Dans la journée de jeudi, ils organiseront deux rassemblements pour se faire entendre. Un premier devant l'Hôtel de Région (2e arr. de Lyon), à 11 heures. Et un second, à 13 heures, devant le rectorat (7e arr.).

Ils ont également lancé une pétition, dans laquelle ils détaillent leurs revendications. Le corps enseignant réclame le pourvoi de tous les postes laissés vacants et le rétablissement de toutes les heures supprimées. Les sections syndicales interpellent également la Région pour qu'elle "complète tous les temps partiels et assure les remplacements".

Ils demandent aussi au rectorat des effectifs de classe moins nombreux : maximum 30 élèves par classe dans la voie technologique et pour la réouverture de la 9e classe de seconde. Enfin, les enseignants pointent du doigt le projet de budget 2025, qui prévoit notamment la suppression de 4 000 postes d'enseignants.

