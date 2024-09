Au moins un professeur absent dans 68 % des établissements de l'académie de Lyon selon une étude

Une étude d'un syndicat d'enseignant révèle un important manque de professeur dans l'académie de Lyon. Le rectorat rejette la méthode et dit être "attentif" aux vacances temporaires de postes.

Selon une étude réalisée par le syndicat des enseignants du second degré, le Snes-FSU, il manquerait au moins un professeur dans 68 % des collèges et lycées de l'académie de Lyon, la deuxième la plus touchée après l'académie de Versailles.

"Rien n’assure que les remplacements en cours d’année seront assurés"

L'enquête a été réalisée par téléphone et mails entre le 30 août et le 5 septembre auprès de 893 établissements français. Elle a "donc vocation à faire une photographie à un instant T", précise le syndicat. "À ce stade, rien n’assure que les remplacements en cours d’année seront assurés", écrit le Snes-FSU dans la présentation de son étude.

Sollicité, le rectorat de Lyon rappelle que "les chiffres des syndicats sont déclaratifs" et "mettent sur le même plan des absences ponctuelles à un instant donné, des absences correspondant à des enseignements pour un faible volume horaire et des absences correspondant à une vacance temporaire de poste".

"Les services académiques sont mobilisés pour combler ces vacances dans les meilleurs délais"

Et d'ajouter : "C’est sur ces absences que le ministère de l’Éducation national et de la Jeunesse et l'académie de Lyon sont particulièrement attentifs." Le rectorat assure de son côté que ces vacances représentaient 0,5 % de l'effectif total pour toute la France expliquant que "les services académiques sont mobilisés pour combler ces vacances dans les meilleurs délais partout où elles existent".

Le Snes-FSU de son côté préconise, pour permettre un recrutement plus rapide, "d’augmenter les salaires de tous les personnels" ainsi qu'une "augmentation de 15 % du point d'indice".