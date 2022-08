Lyon : les déchèteries mobiles reviennent à partir de septembre

De septembre 2022 à juin 2023, 10 déchèteries mobiles seront installées ponctuellement dans plusieurs lieux de Lyon et de Villeurbanne. L'objectif est de facilité l'accès à ce service pour les habitants non motorisés.

Elles seront 10, positionnées un peu partout dans les différents arrondissement de Lyon et à Villeurbanne. A partir du mois de septembre, et jusqu'à juin 2023, les déchèteries mobiles seront de retour dans la capitale des Gaules. L'objectif affiché est de rendre la tâche plus facile pour les habitants non motorisées.

Vous pourrez y déposer gratuitement des meubles, petits appareils électriques, métaux, papiers cartons, encombrants, bois, vaisselle, de l'électroménager, des livres... (la liste des dons acceptés ou refusés est à retrouver ici). Les déchèteries seront accessibles à pied, en vélo, en voiture. En revanche, interdiction de vous y rendre avec des véhicules et remorques de grand gabarit.

Le calendrier des 10 déchèteries mobiles à Lyon et à Villeurbanne :