Lyon : les commerçants bénéficieront de nouvelles exonérations notamment sur les terrasses

Lors du conseil municipal de Lyon de ce jeudi 8 juillet, les élus ont voté de nouvelles exonérations pour les commerçants dont deux mois d'exonération gratuites pour les terrasses.

Ce jeudi 8 juillet, lors du conseil municipal, les élus ont voté à l'unanimité plusieurs mesures d'exonération pour aider les commerçants. Celles-ci s'ajoute à celles déjà mises en place en 2020 de 8,2 millions d'euros.

"Nous ne sommes plus dans une situation exceptionnelle, mais dans un contexte sanitaire avec lequel nous devons composer"

"Nous ne sommes plus dans une situation exceptionnelle, mais dans un contexte sanitaire avec lequel nous devons, hélas, composer", a déclaré Camille Augey, adjointe au maire en charge de l'économie durable et de l'emploi. "Cette reprise ne doit pas faire oublier les moments terribles que viennent de vivre nos commerçants" qui sont "fragilisés économiquement et psychologiquement". "C'est pourquoi la ville de Lyon continue de prendre sa part dans l'effort financier demandé à l'ensemble du tissu économique lyonnais".

Des exonérations qui couteront 2 millions d'euros à la Ville

La ville accorde tout d'abord deux mois de redevance gratuite aux terrasses et étalages d'objets tout en exonérant totalement les extensions exceptionnelles de la sortie de confinement.

Dans cette même logique, les restaurants fermés des halles de Paul Bocuse bénéficieront de six mois de redevance gratuite, de même que les kiosques et les buvettes également impactées. Les commerçants de marchés non alimentaires, ainsi que les forains et les fêtes foraines (la Vogue de Monplaisir notamment) seront aussi exonérés de redevance pour une période équivalente à la fermeture.

Enfin, braderies, vides-greniers et opérations commerciales sur la voie publique pourront aussi se tenir gratuitement : un "geste aux associations de commerçants" explique l'adjointe au maire.

Ces mesures représente une perte de 2 millions d'euros de recettes pour la ville de Lyon.

