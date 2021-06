Lyon : les chiens de taille moyenne et grande taille autorisés dans les TCL dès ce mardi 15 juin

Une expérimentation autorisant l'accès aux chiens de taille moyenne et grande sur le réseau TCL avec la mise en place d'un titre de transport dédié a été votée ce lundi 14 juin au Sytral. L'expérimentation commence dès ce mardi 15 juin.

Des chiens de taille moyenne et grande seront autorisés, dès le mardi 15 juin, dans les TCL. Un rapport a été soumis, et voté, ce lundi lors du comité syndical du Sytral. Il s'agit d'une phase d'expérimentation qui va durer du 15 juin au 30 novembre 2021.

Jusqu'à présent, les chiens ne sont autorisés à emprunter le réseau TCL que dans trois cas de figure :

les chiens servant de guide aux déficients visuels et à l'assistance des personnes à mobilité réduite

les chiens des brigades cynophiles des forces de l'ordre

les animaux domestiques de petite taille ne figurant pas au classement officiel des animaux dangereux, qui doivent être transportés dans des paniers, sacs ou cages convenablement fermés, sans pour autant qu'ils occupent une place assise.

A partir du 15 juin, l'expérimentation prévoit donc l'accès aux chiens de taille moyenne et grande. Le chien devra être tenu en laisse et muselé. Il ne faudra également pas faire entrer sur le réseau TCL un chien figurant au classement officiel des animaux dangereux. Le voyageur devra aussi présenter une attestation (pour la présence du chien), disponible sur les canaux de vente des titres de transport. Elle vaudra comme titre de transport (pour le chien). La tarification sera de 1 euro par jour, de 5 euros par semaine et de 10 euros par mois.