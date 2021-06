Lyon : les billets pour le concert d'Iggy Pop mis en vente

Initialement, Iggy Pop devait se produire à Lyon en avril 2020. La tournée française du chanteur américain avait été repoussée en raison de la crise sanitaire. Finalement, l'Iguane reviendra dans l'Hexagone à partir du 2 mai 2022. Il débutera sa série de 13 concerts par un passage à l'Amphithéâtre 3000 (6e arrondissement de Lyon).

Les places pour y assister sont mises en vente depuis ce vendredi à ce lien. Le septuagénaire chantera notamment des morceaux de son dernier album en date sortie en 2019 : "Free". Les tarifs varient de 60 à 90 euros.

Iggy Pop sera ensuite à Clermont le 4 mai 2022.

Exciting news ! 2022 is just around the corner. #France #liveshows #news #iggypop

TIX : https://t.co/U20rSKQvrQ pic.twitter.com/m1v5LQllQB

— Iggy Pop (@IggyPop) June 7, 2021