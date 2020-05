Lyon : les berges du Rhône, de Saône et des parcs ouverts bientôt avec un mais

Le Rhône étant classé vert pour le déconfinement, la métropole de Lyon va rouvrir les berges du Rhône, quai de Saône et les parcs qu'elle gère. Néanmoins, elle pourrait être amenée à les fermer rapidement si nécessaire.

Lundi 11 mai, il devrait être possible d'aller pédaler sur les berges du Rhône, de marcher sur les quais de Saône ou d'aller se promener aux parcs de Parilly, Lacroix-Laval et Miribel (hors plan d'eau). Le département du Rhône étant classé vert dans l'épidémie de coronavirus COVID-19, la métropole de Lyon a choisi d'ouvrir ses parcs au public et berges et quais*.

Avec ces ouvertures, le président de la métropole de Lyon, David Kimelfeld, espère que les Grands Lyonnais pourront en profiter pour prendre l'air tout en gardant la distanciation sociale nécessaire à cause du coronavirus.

Néanmoins, ces réouvertures seront soumises à conditions. "Nous comptons sur la responsabilité des habitants. Si nous constations des personnes se regroupant sans respecter les règles imposées à juste titre par le gouvernement : pas + de 10 et 1m de distance, nous serons malheureusement contraints de les refermer", avait précisé David Kimelfeld à Lyon Capitale

*Tête d'or est géré par la ville de Lyon, c'est donc à cette dernière de prendre la décision.