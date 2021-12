Lyon : les assistants d'éducation en grève vont se réunir devant le rectorat

Jeudi 2 décembre, les assistants d'éducation (AED) sont appelés à faire grève. À Lyon, un rassemblement est organisé devant le rectorat à 14h.

Le 2 décembre signe une journée de grève nationale pour les assistants d'éducation (AED), à l’appel de la Coordination nationale des Collectifs AED. Ces employés des collèges et lycées sont chargés d'encadrer les élèves et d'assurer certaines tâches administratives. À Lyon, ils appellent à un rassemblement devant le rectorat à 14h puis une assemblée générale à 15h à la Bourse du travail, appuyés par les syndicats CGT Educ'action 69 et Sud Éducation 69.

Leurs revendications sont multiples. Ils demandent :