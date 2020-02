Lyon : les 10 000€ le m2 déjà dépassés ?

Barre symbolique, deux appartements de la Croix-Rousse (Lyon 4e) ont été mis en vente à 10 000€ le m2.

Des logements à plus de 10 000€ le m2 à Lyon ? Ce chiffre agité comme un épouvantail entre Rhône et Saône est déjà une réalité. Selon Le Progrès, plusieurs studios meublés de petite surface se sont vendu à ce prix : un de 9,24 m2 vendu à 95 000€ (10 280€/m2) et un autre de 11,24 m2 à 105 000€ (9300€/m2). Deux biens situés dans le quartier de la Croix-Rousse. Des prix qui s'expliquent par la faiblesse des taux des crédits et des taux d'épargne, donnant un rendement supérieur à d'autres placements. Pas sûr cependant que ces logements trouvent preneurs.

Rien de très étonnant après une année ponctuée de records en cascade pour le marché immobilier lyonnais. Selon la FNAIM, les prix ont augmenté de 5,7 %. Le prix médian au mètre carré de l'ancien s'établit désormais à 4320 euros. Ceux qui ont pu investir il y a 10 ans ont en moyenne gagné 62 % de leur mise. En septembre dernier, lors de l'adoption de l'office foncier solidaire du Grand Lyon, David Kimelfeld avait déclaré : “Je ne veux pas être le président des 10 000€ le m2 à Lyon”. Est-ce déjà trop tard ?