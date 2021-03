Lyon : l’EFS s’inquiète de la baisse du nombre de donneurs de sang

Dans un communiqué publié le 30 mars l’Établissement français du Sang (EFS) note une baisse de fréquentation des Maisons du don et des collectes mobiles par les donneurs du sang avec pour conséquence un abaissement inquiétant de ses réserves.

L’EFS a constaté depuis environ deux semaines une forte baisse du nombre de donneurs de sang, le contexte sanitaire y est pour beaucoup. Or la durée de vie des produits sanguins est limitée et l’EFS a besoin d’environ 10 000 dons par jour en France pour avoir des stocks suffisants.

Aujourd’hui le nombre de poches de sang est passé sous la barre des 100 000 "alors qu’il faudrait qu’elles atteignent 110 000 pour permettre à l’EFS de garantir sa mission auprès des patients de manière sereine", précise le communiqué.

L’EFS rappelle que donner son sang est un motif de sortie autorisée même dans les départements confinés. Il suffit de cocher la case "aide aux personnes vulnérables" sur son attestation, même après 19h et au-delà du rayon de 10km. L’organisation précise également qu’il faut prendre rendez-vous pour éviter l’attente et respecter les gestes barrières. Le site est accessible via l’adresse suivante : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

À Lyon il est possible de donner son sang à la Maison du Don située dans le 2e arrondissement, au 1 place des archives. Des collectes mobiles seront également organisées dans les prochaines semaines : le 6 avril à Villeurbanne, de 15h à 19h au Complexe sportif Raphaël de Barros, le 9 avril à la mairie du 8e arrondissement de Lyon de 9h à 13h le matin et le 21 avril, toujours dans le 8e arrondissement à la MJC Monplaisir de 15h à 19h.