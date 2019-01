Lyon : le tunnel de Fourvière fermé toutes les nuits cette semaine

La circulation dans le tunnel de Fourvière sera interdite entre 20 heures et 5 heures du matin à partir de lundi.

Les automobilistes devront passer par la colline. Pour effectuer des travaux de rénovation, le tunnel de Fourvière sera fermé dans les deux sens de circulation entre 20 heures et 5 heures du matin du lundi 21 janvier au jusqu'au jeudi 24 janvier inclus. Les accès par la bretelle Kitchener à l'Est et par celle de Gorge de Loup à l'Ouest seront également fermés à ces horaires. Pour rappel, le tunnel Vivier Merle, dans le 3e arrondissement, reste inaccessible jusqu'au printemps 2020 dans le cadre de la rénovation du quartier de la Part-Dieu.