Lyon : le tramway T3 arrêté suite à un incendie volontaire

En raison d'un acte de malveillance, un incendie volontaire, le tramway T3 et la navette Rhônexpress ne circulent plus à Lyon mardi soir.

Selon nos informations, ce mardi 22 octobre vers 20 heures, un ou plusieurs individus ont volontairement incendié un coffret électrique du réseau tramway à Meyzieu. Les pompiers ont été dépêchés sur place pour éteindre cet incendie.

À cause de cet acte de malveillance, une panne électrique est en cours sur la ligne de tramway T3 et la navette Rhônexpress qui partage une portion. L'ensemble des deux lignes ne circulent donc plus pour toute la soirée. La ligne T4 est également impactée et circule d'Archives à Hôpital. Les stations de Part-Dieu Villette à La Doua ne sont plus desservies.

Des bus relais sont mis en place entre Part-Dieu Villette et Vaulx-en-Velin La Soie puis entre Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu Z.i. Le retour à la normale n'est prévu que pour mercredi matin, en début de service.