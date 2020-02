Le tramway ne circule plus entre Saxe Préfecture et Palais Justice Mairie du 3e.

Une intervention des pompiers est en cours près de la station Mairie du 3e et perturbe depuis 12h10 la circulation du tramway T1. Ce dernier ne roule actuellement qu'entre Debourg à Liberté puis de Part Dieu Auditorium à IUT Feyssine. Les stations Saxe Préfecture et Palais Justice Mairie du 3e ne sont plus desservies. La reprise du trafic est estimée pour 14h.