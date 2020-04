Lyon : le trafic Vélo'v repart tout doucement à la hausse

Si les locations Vélo'v ont chuté de 90 % avec le confinement, le service de vélos partagés repart tout doucement à la hausse.

A l'image des TCL, Vélo'v avait perdu 90 % de ses usagers lors de la mise en place du confinement à Lyon. Début avril, on comptait entre 2 700 et 3 000 locations par jour selon JCDecaux, contre 30 000 en temps normal, autour de 2 000 fois le samedi, et 1500 / 1800 fois le dimanche.

Ces derniers jours, les locations ont recommencé à repartir à la hausse, tout doucement, avec 3 800 à 4 000 locations en semaine, 2 500 à 3 000, le week-end.

Par ailleurs, près de 1 000 membres du personnel soignant ont pu profiter d'un an d'abonnement Vélo'v gratuit. 85 % sont de nouveaux abonnés précisent le groupe JCDecaux à Lyon Capitale.

Pour en profiter, il suffit d'adresser un justificatif témoignant d'une profession médicale à l'adresse suivante : contact.cyclocity@jcdecaux.com