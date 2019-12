Lyon : le trafic SNCF toujours très perturbé mercredi

Seuls 1 TER sur 7 et 1 TGV sur 4 rouleront ce mercredi en Auvergne-Rhône-Alpes.

Si la situation s'améliore un tout petit peu, les trains au départ ou vers Lyon seront toujours fortement touchés par la grève ce mercredi. Selon les prévisions de la SNCF, on comptera 1 TER sur 7 dans la région. 595 autocars seront mobilisés pour assurer certaines dessertes. Concernant les TGV, 1 sur 4 rouleront en moyenne. 8 aller-retour entre Paris et Lyon sur 24 seront assurés, 2 sur 15 entre Lyon et Marseille et 2 sur 10 entre Lyon et Montpellier. Enfin pour les Intercités, on en comptera 1 sur 4.