Lyon : le trafic SNCF interrompu partiellement vers Grenoble ce week-end

Des travaux ont lieu sur la ligne Lyon-Grenoble pendant tout le mois de novembre. Ce week-end, les circulations ferroviaires entre Lyon et Grenoble seront interrompus partiellement.

Pendant tout le mois de novembre, des travaux d'aménagement ont lieu en gare de Saint-André-le-Gaz et à la sortie de Lyon-Est en direction de Grenoble et Chambéry. Des travaux qui perturbent les axes Lyon-Grenoble et Lyon-Chambéry.

Ce week-end, le 9 et le 10 novembre, une interruption partielle des circulations ferroviaires entre Lyon et Grenoble a lieu, précise la SNCF. Des autocars sont mis en place.