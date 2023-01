Lyon : le théâtre flottant Île Ô ouvre aujourd'hui

Le projet urbanistique de théâtre flottant sur le Rhône ouvre ses portes ce samedi. C'est le premier théâtre-bâtiment flottant d'Europe.

Unique en son genre , l'espace culturel installé sur le Rhône, à côté du pont Gallieni, dans le 7e arrondissement, accueille ses premiers visiteurs ce week-end. Il donnera le coup d'envoi cette après-midi avec un premier spectacle, baptisé Chandelle, de la compagnie Caracol Théâtre.

Inédite, cette nouvelle scène flottante comprend une salle de séminaires, un rooftop et deux amphithéâtres, de 277 et 78 places. Vitrage bas, bambous en forme de vague... À l'intérieur, tout a été pensé pour resté en accord avec la thématique de l'eau, indiquent nos confrères de BFM Lyon.

Un édifice en lien avec son environnement

Les flotteurs, construits au port Edouard Herriot, composent un bâtiment pensé dans un souci d'éco-responsabilité, sans abîmer les lieux, avec des matériaux durables.

Côté programmation, des spectacles sont prévus pour tous publics, dont les plus petits. Des ateliers de pratiques artistiques et de sports doux sont aussi proposés aux adultes, adolescents et enfants dès 4 ans, ainsi que des stages durant les vacances. Le prochain stage aura lieu du 13 au 17 février.