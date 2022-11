Lyon : le taux d'occupation du métro D indiqué en temps réel

Depuis le 7 novembre, TCL expérimente des lumières tricolores installées à la station Sans-souci qui indiquent le taux d'occupation de chaque voiture du métro.

Le dispositif doit permettre de "fluidifier les déplacements et d'améliorer le confort des usagers". Depuis le 7 novembre dernier, des lumières tricolores installées à la station Sans-souci indiquent le taux d'occupation de chaque voiture du métro D. Vert, l'accès est facile ; orange, peu de places assises et des usagers au niveau de la porte ; rouge, aucune place assise et de nombreux usagers au niveau de la porte.

Le dispositif fonctionne grâce à deux caméras installées aux stations Grange-Blanche et Montplaisir-Lumière qui scannent l'intérieur de la rame. L'expérimentation s'étend sur une période de six mois et ne concerne pour l'instant que la station Sans-souci. Trois lignes de bus sont également concernées via l'application TCL Live.