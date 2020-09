Lyon : le T1 coupé de Perrache à Part-Dieu-Auditorium

Le T1 ne dessert plus les arrêts situés entre Perrache et Part-Dieu-Auditorium ce vendredi 25 septembre en raison d'une panne électrique dans le 7e arrondissement de Lyon.

La ligne T1 du tramway est à l'arrêt ce vendredi 25 septembre dans le 7e et le 3e arrondissement de Lyon. En raison d'une panne des lignes électriques aériennes au niveau de la station Liberté, les arrêts situés entre les stations Perrache et Part-Dieu-Auditorium ne sont plus desservis, à savoir Quai Claude Bernard, Rue de l'Université, Saint-André, Guillotière, Liberté, Saxe-Préfecture et Palais de Justice.

D'après TCL, le T1 circulera donc en deux parties : entre Debourg et Place des Archives, et entre Part-Dieu-Auditorium et IUT-Feyssine. La reprise normale du trafic est annoncée pour 18h.