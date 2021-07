Lyon : le SYTRAL met en circulation des bus alimentés exclusivement au gaz naturel

Le Sytral investit dans le GNV et inaugure des bus alimentés exclusivement au gaz naturel sur les lignes 7 et 37, en circulation dès lundi.

Ces dernières semaines, la transition énergétique vers le Gaz naturel véhicules, GNV, s'accélère dans la métropole lyonnaise. Après avoir fait construire une station provisoire de gaz à Villeurbanne le 28 juin dernier et investi dans la mise en circulation de camions-poubelle alimentés au GNV, le président de la Métropole de Lyon et du Sytral, Bruno Bernard, a inauguré ce matin des bus approvisionnés par du BioGNV.

Le GNV est un gaz naturel qui fait partie des hydrocarbures. Il s'agit d'une ressource non renouvelable moins polluante que l'essence et le diesel. Le BioGNV est un gaz produit à partir du "biométhane" : la matière organique issue des déchets industriels notamment se transforme sur le temps court, via le processus de méthanisation, en un biogaz. C'est ce produit que l'on appelle BioGNV, qui alimentera intégralement certains bus du SYTRAL à partir de lundi.