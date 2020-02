Lyon : le Rhône en vigilance jaune "vent violent", des rafales à 70 km/h

Le département du Rhône est à nouveau placé en vigilance jaune "vent violent" par Météo France.

Météo France place le département du Rhône en vigilance jaune "vent violent". Ce jeudi, à partir de 15 heures, les rafales vont être de plus en plus fortes. A Lyon, elles devraient atteindre jusqu'à 65 km/h, voire 70 km/h à l'Est de l'agglomération. Météo France conseille d'être vigilant lors de ses déplacements ou activités à l'extérieur, notamment à proximité d'un rivage ou d'un cours d'eau.

Le vent se fera progressivement moins fort en début de soirée, mais il permettra d'éviter la concentration de la pollution au-dessus de la ville.