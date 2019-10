Lyon : le résistant Jean Nallit fait Grand-Croix de la Légion d'honneur

Jean Nallit et sa famille en compagnie d’Emmanuel Macron lors de sa remise de la distinction de Grand-Croix de la Légion d’honneur ce mercredi à Lyon © (Photo by Laurent Cipriani / POOL / AFP)

Il a reçu la plus haute distinction de la République française ce mercredi des mains d'Emmanuel Macron à la préfecture du Rhône.

Résistant durant la Seconde Guerre Mondiale, Jean Nallit a été fait Grand-Croix de la Légion d'honneur ce mercredi par Emmanuel Macron. “Des hommes, vous connaissez le meilleur et le pire. Vous avez connu les héros de la résistance et les bourreaux. Vous avez été un compagnon de l'ombre de Jean Moulin et un martyr de Klaus Barbie”, a débuté le président de la République. Membre du réseau Charrette, dont le chef était le neveu du général de Gaulle, il a participé a la fabrique de faux papiers depuis Lyon. “C'est pas moins de 30.000 faux papiers que vous avez contribué à fabriquer en 3 ans. En fabriquant de fausses identités vous avez contribué à maintenir l’identité profonde d'un pays qui vacillait”, a-t-il salué.

Torturé par la Gestapo, envoyé dans les camps de concentration en Allemagne, lancé dans une marche vers la mort alors que l'Allemagne nazie tombait, Jean Nallit a survécu à tout. “Vous avez su puiser en vous des réservés hors norme de vie et d'espoir grâce à la force d'âme dont un Français est capable pour son pays”, a déclaré Emmanuel Macron. Avant de conclure : “aujourd'hui République française vous rend honneur parce que vous avez contribué a sauver le sien”.