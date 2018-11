Lyon : le quartier de l'hôtel de ville bouclé pour l'élection de Collomb

Ce lundi matin, il est préférable d'éviter le quartier de l'hôtel de ville. Pour l'élection de Gérard Collomb, un important dispositif policier a été déployé et les rues barrées. Sur les réseaux sociaux, certains s'étonnent de ne pas avoir vu un tel blocage "le soir d'Halloween".

Piétons, cyclistes, bus et voitures ne peuvent pas circuler ce matin dans le secteur de l'hôtel de ville de Lyon. Pour l'élection de Gérard Collomb un important dispositif policier boucle le quartier et des rues sont interdites à la circulation. Le réseau TCL est impacté et les bus C3, C13, C14, C18, 19, S1, S6 et S16 évitent le secteur. Vous pouvez découvrir l'état du trafic en cliquant ici. Le dispositif n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Certains internautes s’étonnent du déploiement de police regrettant de ne pas avoir vu le même mercredi soir pour Halloween où plusieurs incidents ont éclaté dans la presqu'île (lire ici).