Alors que les forces de l'ordre craignaient que certains décident de suivre les appels à "la purge", plusieurs incidents ont éclaté place Bellecour ce 31 octobre, nuit d'Halloween.

Ce mercredi soir, les policiers sont mobilisés à Lyon. Il y a la crainte de voir certains suivre les appels à la purge suite à "la blague" d'un Grenoblois (lire ici). Sur les réseaux sociaux, des appels à s'en prendre aux policiers ont été relayés, inspirés du film American Nightmare où durant une nuit tous les crimes sont permis.

Selon nos informations, les policiers dispersent depuis le début de la soirée des groupes de jeunes place Bellecour à l'aide de gaz lacrymogène. Les policiers auraient subi des jets de projectiles. Plusieurs actes d'incivilité ont été recensés dans le centre, dont la casse d'abribus et l'utilisation d'engins pyrotechniques. Ce soir, TCL indique que plusieurs lignes de bus sont déviées. Les lignes C9, C10, C12, C20, 15, 27, 35, 40 et S1 ne desserviront plus la place Bellecour jusqu'à la fin du service.