Lyon : le premier OuiGo au départ du centre de Lyon vers Paris est parti

Le premier TGV OuiGo au départ du centre de Lyon à destination de Paris a quitté Lyon à 9h30.

Initialement prévu à partir de début juin, le départ du premier TGV "low cost" reliant Lyon-Perrache, Part-Dieu et Paris Gare de Lyon avait dû être décalé à ce samedi. Il est parti de Perrache à 9h17 et de Part-Dieu à 9h30.

Ce premier départ inaugure la nouvelle ligne régulière proposée par OuiGo. Au départ de Paris Gare de Lyon, trois trains seront accessibles quotidiennement à 6h23, 12h29 et 18h27. Au départ de Perrache, via Part-Dieu, les TGV partiront à 9h17 et 15h35, plus un train supplémentaire à 21h21 le week-end.

Les billets sont disponibles à partir de 16 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants.