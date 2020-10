La crise sanitaire a grandement impacté la tenue de plusieurs évènements dans la région lyonnaise. LyonCapitale.fr fait le point sur la situation.

Annulées ou reportées, que ce soit sur ordre des instances ou par choix pur et simple des organisateurs - souvent dans le flou concernant leur capacité à respecter suffisamment les mesures sanitaires afin de gager la sécurité des exposants et du public - plusieurs manifestations prévues au sein de la Métropole de Lyon n'ont pas pu tenir le choc face à l'épidémie de Covid-19. L'épidémie bouleverse considérablement le paysage de la fin d'année 2020 à Lyon, où un grand nombre d'évènements historiques n'auront pas lieu.

Dans ce marasme ambiant et face à l'enchaînement des annulations, reports, maintiens et incertitudes, LyonCapitale.fr vous permet de faire le point sur ce qui vous attend (ou non) dans Lyon et ses environs.

Les évènements annulés

La Vogue des Marrons (2 octobre au 11 novembre)

Salon du Camping-car et du Fourgon (17 au 31 octobre)

Salon Equita Lyon (28 octobre au 1er novembre)

Lyon Urban Trail (31 octobre au 1er novembre)

Salon Epoqu'Auto (6 au 8 novembre)

Le Salon de l'Escalade (20 au 22 novembre)

La Foulée vénissiane (21 au 22 novembre)

Le Marché de Noël de Lyon (27 novembre au 24 décembre)

Finale du Championnat du monde de Pâté-Croûte (30 novembre)

La SaintéLyon (5 au 6 décembre)

Les évènements maintenus

Peinture Fraîche Festival (2 au 25 octobre)

Ciné Brocante (16 octobre)

Journées Nationales de l'Architecture AuRA (16 au 18 octobre)

ZOO XXL (17 octobre au 20 décembre)

Journées de Géotechnique et de Géologie de l'Ingénieur (2 au 3 novembre)

Congrès Alvéole (5 au 6 novembre)

Salons de l'Etudiant (14 au 15 novembre)

TIPS (17 au 18 novembre)

Zen&Bio (20 au 22 novembre)

SIFA 2020 (24 au 26 novembre)

Finales Worldskills France (15 au 17 décembre)

Les incertitudes