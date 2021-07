Lyon : le pass sanitaire est obligatoire pour accéder au zoo du parc de la Tête d’Or

A compter de ce mercredi, le pass sanitaire est obligatoire dans plusieurs lieux de culture et de loisir. C'est notamment le cas pour accéder au zoo du parc de la Tête d'Or.

Le parc de la Tête d'Or n'échappe pas à la règle. Comme dans plusieurs endroits de culture et de loisir accueillant plus de 50 personnes, le pass sanitaire est désormais obligatoire pour les personnes de plus de 18 ans qui souhaitent visiter le zoo.

Changement dans le sens de circulation

Le sens de circulation évolue également indique la direction. L'entrée se fait à partir de ce mercredi uniquement par le portail sud. La sortie s'effectuera elle par les deux côtés (nord et sud).

A lire également : Covid-19 à Lyon : pass sanitaire, ce qui change à partir de ce mercredi