Lyon : le parking souterrain de Cordeliers fermé jusqu’à mi-août

Parking de la Fosse aux ours © Lucas Vera

Le parking souterrain LPA installé sous Cordeliers, dans le 2e arrondissement de Lyon, est fermé jusqu’au 15 août en raison de travaux de rénovation.

Depuis ce lundi 5 juillet et jusqu’au 15 août, le parking souterrain LPA de Cordeliers ne sera plus accessible aux véhicules en raison de travaux de rénovation. Durant cette période, la société va entreprendre "la réfection totale des hélices d'entrée et sortie du parc Cordeliers".

LPA précise dans un communiqué que "les accès à la zone privative du parking (en sous-sol), aux zones vélos et motos du rez-de-chaussée et à la station Citiz sont maintenus" tout au long du chantier. L’accueil des véhicules se fera progressivement à partir du 2 août "en priorité pour les abonnés", avec la réouverture partielle de certains niveaux. Selon LPA, le parking retrouvera "sa capacité complète" le 1er septembre.

