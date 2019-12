Lyon : le parc de la Tête d'Or fermé tous les jours de Fête des lumières

Le parc de la Tête d'Or sera fermé les 5, 6, 7 et 8 décembre à partir de 16h durant les Fête des lumières.

Durant les quatre jours de fête des Lumières, le parc de la Tête d'Or sera fermé à partir de 16h, a annoncé la ville de Lyon. Une fermeture rendue obligatoire par la présence d'une œuvre majeure dans le parc. Un projet porté par Groupe avec l'oeuvre Regarde, une boucle contemplative de 20 minutes, basée sur le feu, l'air et l'eau. Le parc servira d'écrin à un spectacle vivant où les flammes jaillissent du sol et dansent avec la nature, un nouveau cycle de la vie pour nous inciter à nous recentrer sur le monde qui nous entoure et moins sur nos smartphones.