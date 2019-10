Lyon : le nouveau cinéma UGC de la Part-Dieu n'ouvrira qu'en 2021

Alors que les travaux ont bien commencé, le nouveau cinéma multiplexe UGC de la Part-Dieu n'ouvrirait ses portes qu'en 2021.

Le centre commercial de la Part-Dieu poursuit sa mue. En 2020, il affichera un nouveau visage "plus ouvert" vers la ville avec un jardin suspendu, ainsi que 32 000 m² de surfaces supplémentaires pour accueillir une soixantaine de nouvelles boutiques et restaurants.

Ainsi, on connait déjà six nouveaux magasins qui arriveront en 2020 : Abercrombie & Fitch (prêt-à-porter), John Reed (club de fitness qui mélange sport et prestations de DJs), Balibaris (vêtements à destination des "millenials"), Daniel Wellington (enseigne suédoise de montres), Yuko B (mode et accessoires s'inspirant de la culture coréenne), Muji (la marque fondée au Japon s'offre un grand magasin de 1 065 m²).

Sur le toit, UGC ouvrira un multiplexe de 18 salles. Comme cela avait déjà été annoncé auparavant, le cinéma ne sera pas inauguré pas en même temps que les autres commerces de l'extension., la date de fin 2020 ayant été avancée pendant un temps. Néanmoins, selon nos informations, le multiplexe devrait être opérationnel seulement à la fin du premier trimestre 2021 (au mieux), voire deuxième trimestre en fonction de l'avancée des travaux qui ont déjà bien commencé.

Le million pour ambition

Le projet est ambitieux, calqué sur celui qui vient d'ouvrir ses portes à Vélizy dans les Yvelines. Ce dernier propose également 18 salles avec 3 800 fauteuils. À Lyon, les futurs spectateurs seront accueillis dans un immense hall avant de pouvoir se rendre dans une des salles, l'architecte a souhaité donner une impression de grand volume. Par ailleurs, la programmation devrait être éclectique avec des blockbusters comme des films d'auteur.

Alors que Pathé a choisi de jouer la carte de la technologie avec 4DX, écran LED Onyx, Imax ou salle Dolby avec fauteuil confort inclinable, UGC restera sur de la projection classique, ayant déjà levé le pied sur la 3D. Actuellement, le cinéma de la Part-Dieu tourne autour de 470 000 entrées par an. Avec cette nouvelle salle, le groupe ambitionne de s'approcher du million, voire de le dépasser. Que deviendra alors l'UGC de la Cité internationale qui n'a attiré que 437 000 spectateurs en 2018, reculant au fil des années ? C'est bien toute la question : à Lyon, le cinéma va-t-il toucher son plafond de verre, si oui comment les cartes vont-elles se répartir entre Pathé, UGC, CGR, mais aussi le Comoedia ? Réponse en 2021 !

