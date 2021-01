Lyon : le niveau du Rhône et de la Saône monte fortement

Vigicrues a noté une montée importante du niveau du Rhône à partir de la soirée de ce jeudi. Le niveau de la Saône repart également à la hausse. Le département a été placé en vigilance jaune crues.

Le Rhône fait des siennes ! La pluie et la fonte des neiges dans le Jura et les Alpes provoquent une montée très rapide du niveau et du débit du Rhône. Selon la station du pont Morand de Vigicrues, le fleuve est passé 0,93m dans la soirée du 28 janvier, pour atteindre, un peu avant 10h ce samedi, 2,60m.

Heureusement pour les promeneurs ou autres joggeurs attachés à leur parcours sur les berges, le niveau du Rhône ne devrait pas augmenter davantage.

La Saône est plus tumultueuse. Dans un va et vient incessant depuis mi-janvier, la Saône après avoir atteint un pic de 3,40m le 19 janvier, était redescendue sous les 3m le 23, puis remontée puis redescendu sous les 3m ce vendredi. Ce samedi retour à la hausse. Les dernières mesures à la station du Pont-la-Feuillée, à 10h, établissent le niveau de la rivière à 3,32m. Selon les estimations les plus hautes de Vigicrues, elle pourrait atteindre 3,55m en début de soirée.