Lyon : le musée des Confluences va se visiter en ligne

Fermé en raison de la crise sanitaire, le musée des Confluences va lancer samedi 24 avril des visites en ligne. Celle-ci seront guidées par un médiateur des lieux.

Privé de public, le musée des Confluences a décidé de le faire venir à lui. Il propose à partir du samedi 24 avril des visites en ligne. Dans un format à 360° et guidés par un médiateur des lieux, les participants, au nombre de 10 maximum, pourront observer l'exposition "L'oiseau rare, de l'hirondelle au kakapo".

Les expositions durent jusqu'en juin

Ces visites sont programmées les mercredis et samedis à 18h30 et les dimanches à 17h, et ce jusqu'à juin. En mai, vous pourrez également assister à deux autres expositions : "La Terre en héritage, du Néolithique à nous" (8 mai) et "Origines, les récits du monde" (22 mai).

Les visites durent 1h et coûtent 3 euros, 2€ pour les détenteurs du Pass musée des Confluences. Pour plus de renseignements, cliquez ici.