Lyon : le métro C fermé jeudi soir pour un exercice antiterroriste

Le métro C et plusieurs lignes de bus vont être perturbés ce jeudi soir à Lyon par un exercice de sécurité civile dans le métro de la Croix-Rousse.

Un exercice de sécurité civile va avoir lieu ce jeudi soir à Lyon. La ligne de métro C sera interrompue en soirée jusqu’à la fin de l’exercice. Les derniers départs depuis chaque terminus se feront à 19h30. Pour assurer la continuité de service, des bus relais desserviront les stations Cuire, Hénon et Hôtel de Ville Louis Pradel toutes les 20 minutes. Jeudi soir cet exercice de sécurité simulera une attaque terroriste avec attentat et prise d'otages.

Dans le même temps, à partir de 18h 30, plusieurs lignes de bus du secteur seront impactées :

C13 nord direction Montessuy : sera déviée et ne desservira pas les arrêts situés entre les Esses et Cuire

C13 nord direction Hôtel de Ville : sera déviée et ne desservira pas les arrêts situés entre J. Ambre Hôpital et Clos Jouve.

2 : effectuera un terminus exceptionnel à l’arrêt Hénon. Les arrêts de Les Canuts à Croix-Rousse ne seront plus desservis en direction de Croix-Rousse. Les arrêts de la Croix-Rousse à Hénon ne seront plus desservis en direction dans les deux sens de circulation.

33 : effectuera un terminus exceptionnel à l’arrêt Cuire. Les arrêts de Hauts de la Rochette à Croix- Rousse ne seront pas desservis dans les deux sens de la circulation.

45 : effectuera un terminus exceptionnel à l’arrêt Les Esses. Les arrêts de Clos Jouve à Croix- rousse ne seront pas desservis dans les deux sens de la circulation.

S4 et S6 : ne circuleront plus