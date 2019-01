Lyon : le métro B ne circulera pas ce lundi soir

Pas de grève ou d'incident technique, c'est à cause de travaux que la ligne de métro ne circulera pas le soir du lundi 7 janvier.

Les travaux d’automatisation de la ligne B continuent à Lyon durant ce mois de janvier. Ainsi, ce lundi 7, la ligne B ne circulera plus à partir de 21h15 dans le sens Charpennes - Oullins, et 21h25, dans la direction Oullins Charpennes. Des bus relais seront mis en place dans les deux sens, circulant toutes les 10 minutes. Ainsi, dans le sens Oullins - Charpennes, ces bus seront mis en place de 21h32 à 00h12. En direction d'Oullins, ils circuleront de 21h18 à 00h18. La ligne B sera également coupée durant les soirées des 14 et 21 janvier. L'automatisation devrait être effective en 2020 et les travaux se poursuivront durant toute l'année.