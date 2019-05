Suite à la présence d'un colis suspect à la gare de Lyon Perrache, la ligne A est très perturbée ce jeudi.

Mise à jour : reprise du trafic à 16h35

À cause de la présence d'un colis suspect en gare de Lyon Perrache, la ligne A ne circule plus entre la station Perrache et Charpennes.

Les métros circulent uniquement entre Charpennes et Vaulx-en-Velin La Soie.