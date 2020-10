Lyon : le métro A fermé à partir de 21h jusqu'au 27 octobre

Ces travaux vont avoir lieu dans le cadre de l'automatisation de la ligne B.

Dans le cadre des travaux d'automatisation de la ligne B, le métro A ne circulera plus en soirée à partir de ce lundi 19 octobre. Le dernier départ de Perrache direction La Soie aura lieu à 21h20 et le dernier départ dans le sens inverse à 21h01. Des bus relais vont être mis en place pour desservir les stations situées entre La Soie et Charpennes, toutes les 10 minutes

Premier départ du bus relais :

La Soie vers Charpennes à 21h06

Charpennes vers La Soie à 21h35

Derniers départs du bus relais :