Lyon : le métro A à l'arrêt à cause d'un colis suspect

En raison d'un colis suspect à Villeurbanne, près de Lyon, le métro A ne dessert plus les stations de République à Vaulx-en-Velin La Soie.

Le métro A est à l'arrêt à cause d'un colis suspect annoncé au niveau de la station République, à Villeurbanne. En attendant que l'affaire soit tirée au clair, la ligne ne circule plus entre cette station et son terminus de Vaulx-en-Velin La Soie. Le terminus du métro A se fait donc pour le moment à Charpennes. Le reste de la ligne circule normalement depuis Perrache.

Pour les voyageurs bloqués, des bus relais ont été mis en place. TCL annonce la reprise du trafic vers 11h30.