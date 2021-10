Lyon : le funiculaire F1 est en travaux du 16 octobre au 7 novembre

Le funiculaire F1 sera à l'arrêt pendant trois semaines et sera remplacé par des bus relais.

Les Transports en commun lyonnais réalisent des travaux de maintenance du funiculaire F1 du samedi 16 octobre au dimanche 7 novembre inclus. Ces travaux concerneront l'entretien des voies, du tunnel, et des systèmes de freinage. Ce funiculaire relie Saint Just au Vieux Lyon.

Des bus relais seront mis en place pour pallier l'absence de funiculaire. L’accès à Fourvière sera toujours possible avec un itinéraire Saint Just – Minimes – Fourvière dans les deux sens de circulation. La fréquence sera comprise entre 7 à 15 minutes. Plus d'informations sur le site TCL.