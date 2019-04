Lyon : le funiculaire de Fourvière fermé les 23 et 24 avril

Le funiculaire de Fourvière sera fermé pour une opération de maintenance les 23 et 24 avril prochains.

Le funiculaire qui mène à la basilique de Fourvière sera fermé les mardi 23 et mercredi 24 avril. Cette fermeture permettra une intervention de maintenance sur le système de poulies du funiculaire aussi surnommé “la Ficelle”.

Des navettes “bus relais” desserviront les stations Saint-Just, Minimes, Fourvière et Gorge-de-Loup (arrêt de la ligne 65) pour assurer les correspondances avec le métro D. Ces bus relais fonctionneront de 5h à 00h05 avec une fréquence de 8 minutes de 7h20 à 9h00 et de 13h30 à 19h00 et une fréquence de 15 minutes en dehors de ces périodes.