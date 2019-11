Lyon : le festival Wintower 2020 dévoile son programme

Le festival Wintower, petit frère de Woodstower, est de retour pour une 2e édition : du 21 au 23 février 2020, les festivaliers pourront se déhancher sur du rap, de la house mais également de la funk hip-hop.

Si la saison estivale vient de se terminer et Woodstower aussi, les festivaliers n’auront pas le temps d’être nostalgiques.Après avoir célébré sa 21e édition avec plus de 34 000 festivaliers, l’équipe Woodstower revient enivrer les dancefloors lyonnais avec son festival d’hiver : Wintower. Pour cette édition, la fête aura lieu les 21, 22 et 23 février 2020 en salles à Lyon (Ninkasi Kao, Transbordeur et à la Commune).

Au programme : vendredi c’est du rap et hip-hop aux tendances punk avec Ultramoule, samedi c’est un mélange de jazz et house avec Mangabey mais également de l’afro house avec Conga FM. Et dimanche : des sets mêlant afrobeat et funk avec Alpha et Zajazza, mais aussi des ateliers et nombreuses animations créatives.

Autres artistes déjà annoncés : Kompromat, Isaac Delusion, Alkpote, Zimmer, Texas Menthol, An Eagle In Your Mind.

Vendredi 21, Samedi 22 et Dimanche 23 février 2020

Tarifs : 16€ vendredi / de 21€ à 24€ samedi / gratuit dimanche / 31€ le pass 2 soirs

Billetterie en ligne ici

Programme complet ici