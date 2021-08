Lyon : le directeur de l’Aderly, Jean-Charles Foddis, est décédé

Jean-Charles Foddis, le directeur exécutif de l’Aderly, s’est éteint brutalement à l’âge de 55 ans, le 20 août.

À la tête de l’Agence pour le développement économique de la région lyonnaise (Aderly) depuis 2015, Jean-Charles Foddis est décédé brutalement la semaine dernière. Il s’est éteint à l’âge de 55 ans, le vendredi 20 août, en laissant derrière une épouse et trois enfants.

Avant de prendre la relève de Jacques de Chilly à la direction de l’Aderly, Jean-Charles Foddis avait été dirigeant d'industrie, notamment dans les secteurs des biotechnologies et de la cosmétique à Lyon. Il a ainsi été directeur général de BASF Beauty Care Solutions, ou chef de l'exploitation de Engelhard Group.

"Pendant près de 6 ans, attentif et impliqué, ce grand amoureux de la montagne et homme de terrain œuvra avec rigueur au rayonnement et au développement économique de la Métropole de Lyon et de ses territoires partenaires, en France et dans le monde", font valoir les services de l'Aderly dans un communiqué.

Les élus lyonnais réagissent

Gérard Collomb, l’ancien maire de Lyon et président de la Métropole, n’a pas tardé à réagir au décès de l’homme qu’il avait nommé, avec Emmanuel Imberton, alors président de la CCI, à la tête de l’Agence pour le développement économique. Après avoir exprimé ses condoléances à "sa famille, à ses proches et à ses collaborateurs", l’élu lyonnais a tenu à rappeler que "Jean-Charles Foddis était l’un de ceux qui avaient permis à Lyon de rayonner à l’international, d’attirer les entreprises étrangères et de conforter le tissu économique de notre métropole et de l’aire urbaine Lyonnaise".

Je suis profondément touché par l’annonce du décès de Jean Charles Foddis que j’avais eu l’occasion de côtoyer dans le cadre de mon mandat d’administrateur de l’ADERLY et avec qui je partageais une même vision du monde économique. Toutes mes pensées vont à ses proches. pic.twitter.com/5ll57Wwzv8 — Pascal Blache (@p_blache) August 23, 2021

La maire de Saint-Genis-Laval, Marylène Millet, et le maire du 6e arrondissement, Pascal Blache, ont également salué sa mémoire sur les réseaux sociaux. Ce dernier se disant "profondément touché" par cette annonce. Le député LREM Bruno Bonnell évoque pour sa part "un homme positif et volontaire, passionné par sa Métropole, qui a marqué le Grand Lyon par son style et son art de convaincre".