Lyon : le différend entre enfants se termine en bagarre entre parents

Leurs enfants avaient eu un différend plus tôt, deux familles se sont battues à la sortie d'une école à Lyon avec couteau et clé-manivelle de voiture.

Le 13 février, après un différend entre leurs enfants respectifs, deux familles se sont battues à la sortie d'une école, quai Paul Sédaillan à Lyon. La première famille a accusé l'autre de l'avoir frappée et menacée avec un couteau.

L'autre famille affirme avoir reçu des coups avec une clé-manivelle de voiture. Un homme a reçu 15 jours d'ITT après cette bagarre, une femme a reçu un jour.

Les deux couples ont été convoqués par la police ce 3 mars et placés en garde à vue. Les auteurs ont reconnu les faits lors de leur audition respective, mais ont expliqué avoir "agi en état de légitime défense". Les mis en cause ont été laissés libres et seront convoqués devant la justice en fin d'année.