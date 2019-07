Lyon : le défilé militaire du 14 juillet en images

En amont de la fête nationale, le traditionnel défilé militaire s’est déroulé à Lyon sous les applaudissements des habitants, qui ont pu rencontrer des représentants de tous les corps d’armée.

Armée de Terre, de l’Air, Marine Nationale… Tous les corps de l’armée ont défilé devant les lyonnais en fin de matinée de samedi 13 juillet. En amont du spectacle, Gérard Collomb et David Kimelfeld notamment sont venus rencontrer les troupes. Entre le cours Franklin Roosevelt et la place Lyautey, les formations militaires se sont enchaînées, commandées par le colonel Hubert Gomart, sous les applaudissements des spectateurs. Le défilé des troupes à pied a précédé la présentation de certains véhicules de combat, avant que tous les participants ne se retrouvent au village de tentes ou étaient présentés les différents corps d’armée. En début d’après-midi, un hélicoptère léger de la Marine s’est même posé sur le pont Morand, pour le plus grand plaisir des badauds.