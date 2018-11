Lyon : le cycliste aide la police à arrêter un voleur, mais se blesse

Tous les héros ne portent pas une cape, mais certains se déplacent à vélo. Samedi, un cycliste a aidé les policiers à arrêter un voleur Rue de la République à Lyon, mais l'homme s'est blessé.

Samedi, rue de la République à Lyon, un voleur s'enfuit d'un magasin de sport, selon Le Progrès qui rapporte l'histoire. Alors que le malfrat est poursuivi par des policiers et des salariés de la boutique, un cycliste de 35 ans est témoin de la scène. Il se dirige vers le voleur pour tenter de le bloquer. Le voleur, pris au dépourvu, ralentit et les policiers peuvent l'arrêter. Les choses se terminent moins bien pour le cycliste qui veut éviter de percuter les forces de l'ordre et chute. Le héros d'un jour s'est cassé les deux bras et luxé le coude.