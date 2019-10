Lyon : le corps sans vie d'une femme repêché dans le Rhône

Le corps d'une femme a été repêché ce mercredi dans le Rhône dans le 7e arrondissement de Lyon.

Selon le journal Le Progrès, le corps d'une femme a été repêché dans le Rhône ce mercredi à hauteur de l’avenue Leclerc dans le sud du 7e arrondissement de Lyon. Le corps avait été repéré plus haut dans le fleuve. Des sapeurs-pompiers sont intervenus en compagnie d'équipes de police pour le ramener sur les berges, écrit le quotidien. Une enquête est en cours pour identifier l'identité de cette femme et pour comprendre les causes de son décès.