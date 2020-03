Lyon : le conducteur utilise une bombe lacrymogène sur la police

À Villeurbanne, près de Lyon, un conducteur ivre et sans permis a tenté de fuir la police. Lors de son arrestation, lui et son complice ont fait usage d'une bombe lacrymogène.

Le 4 mars, vers 2 heures à Villeurbanne, près de Lyon, les policiers demandent à un conducteur de s'arrêter. Ce dernier refuse d'obéir aux injonctions et prend la fuite. Plus loin, lui et son passager terminent leur course dans un véhicule en stationnement.

Lors de l'arrestation des deux hommes, ils se seraient rebellés, auraient outragé les policiers. Le duo aurait également fait usage d'une bombe lacrymogène sur les forces de l'ordre. Le conducteur, sans permis et ivre au volant, est un Villeurbannais de 21 ans, déjà connu pour 50 antécédents, le passager, un Lyonnais de 23 ans (8 antécédents).

Placés en garde à vue, ils ont reconnu les faits lors de leur audition. Ils seront présentés au parquet ce 5 mars.