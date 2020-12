Lyon : le collectif Plein La Vue dénonce l'installation d'une publicité géante place Bellecour

Pour le collectif, en plus d'être visuellement laide, la publicité installée place Bellecour (Lyon 2e) promeut la concurrence faite au commerce local.

Le collectif Plein La Vue dénonce ce lundi une nouvelle la campagne publicitaire géante pour la zone commerciale “The Village” installée place Bellecour. “Outre une énième défiguration de la place, cette publicité vient concurrencer les commerces lyonnais sur leurs terres pendant la période cruciale de Noël. Elle est symptomatique d’une dynamique publicitaire qui nuit au commerce local et favorise des pratiques de consommations toujours plus motorisées et donc polluantes”, critique l'association.

“Cette publicité est un véritable coup dans le dos fait aux commerces lyonnais et notamment aux petites enseignes de la presqu’île. Elle intervient non seulement dans cette période de noël cruciale, mais également dans le contexte de crise économique, conséquence de la crise sanitaire, qui a déjà énormément fragilisé les petits commerces”, abonde Gabrielle Joint, co-présidente du collectif Plein la Vue.

Ce n'est pas la première fois qu'une bâche géante publicitaire est installée place Bellecour. Une campagne de pub avec un burger installée au-dessus du Veileur de Pierre avait été fortement critiquée en 2019.