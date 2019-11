Lyon : l’attractivité de la ville pénalisée, malgré un fort taux d’emploi

Dans un baromètre de l'attractivité, Lyon n'est qu'à la sixième place.

Pour la 3e année de suite, Jobijoba et Meilleurtaux.com ont réalisé un baromètre de l’attractivité des grandes villes françaises, plaçant Lyon à la 6e place. Si la capitale des Gaules a le plus fort taux d’emploi du pays, son attractivité est pénalisée par son secteur immobilier.

Le baromètre de l’attractivité des villes françaises a été établi à partir de 3 données : emploi, salaire et logement. L’étude mesure le nombre d’offres d’emploi en CDI rapporté au nombre d’habitants et le pouvoir d’achat immobilier (calculé à partir du salaire médian dans chaque ville, des taux d’intérêt et du prix de l’immobilier). En croisant ces données, il est possible de savoir dans quelle ville vous avez le plus de chance de concilier l’accès à un emploi stable et à un logement. Sur la première marche, on retrouve Besançon, suivie d’Orléans.

La région Auvergne-Rhône-Alpes a la cote : Saint-Étienne est en 3e position, juste devant Grenoble, tandis que Clermont-Ferrand clôture le top 10. Si Saint-Étienne se distingue par une surface immobilière accessible de 114 mètres carrés, Grenoble quant à elle s’impose par son marché de l’emploi : 14,6 offres de CDI pour 100 habitants.

Lyon est la ville championne de l’emploi avec 24 offres de CDI pour 100 habitants (contre 13,1 offres pour Besançon en tête du classement global). Cependant, ça ne fait pas tout… Pénalisée par son pouvoir d’achat immobilier, avec ses 34 mètres carrés accessibles, la ville Lumière se place au 28e rang immobilier.

Finalement, ce qui ressort de cette 3e étude c’est que des villes "tendances" comme Lyon n’offrent pas toujours le meilleur compromis en termes d’emploi et de logement, Maël Bernier, directrice de communication chez Meilleurtaux.com expliquant : "Lyon prend clairement le chemin de Bordeaux et dans une moindre mesure de Paris en termes de pouvoir d’achat immobilier".