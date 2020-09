Lyon : l’association Gaelis distribue des paniers-repas pour les étudiants en situation de précarité

L’association étudiante Gaelis a commencé à distribuer des paniers de premières nécessités sur les campus de la Métropole. Au total 1100 paniers vont être distribués jusqu’à ce samedi.

L’association Gaelis (Groupement des Associations et Élus étudiants de Lyon Indépendants et Solidaires) avait annoncé la semaine passée, sur les réseaux sociaux, une campagne de distribution de paniers de première nécessité pour les étudiants précaires. Un formulaire était à remplir jusqu’au 13 septembre 20h.

La distribution a commencé ce vendredi sur le campus Porte des Alpes. Au total Gaelis a annoncé que plus de 1100 paniers allaient être distribués sur des campus à Lyon, Villeurbanne, Bourg-en-Bresse jusqu’à samedi soir, grâce aux dons et soutiens des universités, collectivités et associations partenaires.